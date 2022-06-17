15 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka- 15 Operasyonu kapsamında 1'i Turuncu kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka- 15 Operasyonu kapsamında 1'i Turuncu kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1'i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel