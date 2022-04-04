15 Nisan'da "Akdeniz Edebiyat Günleri-Dünya Merhaba Günü-Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri''

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu, Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Kent Konseyi ve Livaneli Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilecek olan kültür ve sanatla dolu etkinlik programı basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, Tayfun Yılmaz, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Sanatçı Zülfü Livaneli ile Gazeteci/Yazar Serdar Gündoğ ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu eşsiz kentin bugüne kadar nice tarihi kişiliklere, sanatçılara, düşün insanlarına ve yaşam dolu halkına; tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle hayran olunan ve yaşamaktan büyük mutluluk duyulan bir memleket olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Batı edebiyatının ilk yazılı örneklerinin yazarı olarak kabul edilen Homeros, Bodrum'dan 'Ebedi Mavilikler Ülkesi' diye söz eder. Halikarnas Balıkçısı ise yüzyıllar sonra bu büyük ozana seslenircesine Bodrum'un kendisinde bıraktığı benzer ilk duyguyu 'Bir Başka Dünyadayım Apaydınlık Bir Dünyada' diye açıklar. Bu eşsiz kent, bugüne kadar nice tarihi kişiliklere, sanatçılara, düşün insanlarına ve yaşam dolu halkına; tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle hayran olunan ve yaşamaktan büyük mutluluk duyulan bir memleket olmuştur. Bodrum'un bize verdiklerine her zaman minnet duyuyor ve ona olan sorumluluğumuzu yerine getirebilmek adına bu kadim mirasa sahip çıkmak için çalışıyoruz. Balıkçı'nın Bodrum'u ilk kez gördüğü noktada, adına yaptığımız seyir terasını açmış ve önemli konuklarımızın katıldığı sohbetler, balıkçı kitapları yazarlarıyla söyleşiler de gerçekleştirmiştik. Ayrıca müzisyen Sabri Tuluğ Tırpan'ın, Balıkçı'nın Bodrum'a geliş öyküsünü anlattığı, aynı adlı kitabından yola çıkarak projelendirilen ve anlatıcı olarak Yetkin Dikinciler'in müthiş performansıyla çok etkilendiğimiz 'Mavi Sürgün' Müzikli Gösterisini de nihayet Bodrumlularla buluşturmuştuk."

Halikarnas Balıkçısı'nın doğumunun 132. yılında titiz bir çalışmanın sonucunda gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında bilgiler veren Başkan Ahmet Aras şöyle devam etti:

"Cevat Şakir Kabaağaçlı, mahlas ismiyle; Halikarnas Balıkçısı'nın doğumunun 132. yılında hazırladığımız anma etkinliklerini, biraz daha farklı ve etkinliklere başka bir perspektif kazandırarak yapalım istedik. Bu amaçla, 'Balıkçı Yaşıyor' temasıyla 16 -20 Nisan günleri arasında çok titizlikle hazırlıklarını yaptığımız Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri'nin takvimini bugün sizlerle paylaşmak için buradayız. Kent Konseyi Görsel Sanatlar Çalışma Grubu, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde başlayan Halikarnas Balıkçısı Sanat Sempozyumu ile bu yılki etkinliklere büyük anlam kazandırıyor. Bu sempozyumun içinde, yerel sanatçılarımızın ağırlıklı olarak yer aldığı heykel resim gibi sanat çalıştayları ve akademisyen konuklarla zenginleşen Balıkçı ile ilgili panel, anlatımlar ve belgesel film gösterimleri olacak. Anma Etkinlikleri Programımızın prömiyeri diyebileceğimiz, Ara Güler Müzesi ile ortaklaşa yaptığımız 'Ara Güler Arşivinden Halikarnas Balıkçısı Sergisi', 16 Nisan–8 Mayıs tarihleri arasında Mausolos Sergi Salonu'nda yer alacak. Yeniden düzenlediğimiz, Balıkçı'nın Anıt Mezarı, Anı Evi ile yine gönül tepesinde anıt mezar alanında, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Bodrum'a getirip diktiği bitkilerden oluşan, Halikarnas Balıkçısı Bitkiliği'ni 17 Nisan sabah saat 10.00 da, Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Serhan Asker'in sunuculuğunu yaptığı 'Görkemli Hatıralar' programıyla tüm Türkiye ile birlikte açmış olacağız. Belediyemizin, Bodrum Deniz Müzemiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kişilerle eş güdüm içerisinde yürüttüğü 'Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinliklerini', 16 Nisan akşamı, '17 Nisan Dünya Merhaba Günü' zirvesiyle taçlandırmak istiyoruz."

Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum'a kazandırdığı birçok şeyden birinin sevgi selamlaması olan "merhaba" olduğuna değinen Başkan Aras, "Onun doğum günü olan 17 Nisan gününü, 'Dünya Merhaba Günü' kabul ediyor; barış, dostluk ve sevgi mesajları ile tüm dünyaya duyurmak istiyoruz.Bu amaçla Livaneli Vakfı ile birlikte projelendirdiğimiz Akdeniz Edebiyat Günleri'nin son günü olan 16 Nisan akşamı, Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri kapsamında 17 Nisan'ı "Dünya Merhaba Günü" olarak Bodrum Kalesi'nde düzenleyeceğimiz özel bir programla ilan edeceğiz. Ayrıca etkinlik haftasında, Livaneli Vakfı ile birlikte ilkini bu yıl düzenlediğimiz ve 'Akdeniz Edebiyat Günleri' adını verdiğimiz önemli bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Sanılanın aksine geleceğin değil bugünün en önemli sorunlarının başında gelen küresel iklim krizinin neden olduğu felaketler karşısında ne kadar çaresiz kaldığımızın farkındayız. Bu çaresizliğe dikkat çekmek ve yarınlara daha umutlu bakabilmek adına, dünyanın en büyük çevrecilerinden diyebileceğimiz Balıkçı'nın anma haftasına denk gelen edebiyat günleri temamızı 'Edebiyat ve Çevre' olarak belirledik. Küresel iklim değişikliği krizi karşısında; 'Edebiyat Ne Yapabilir?' ve 'Bu Önemli Eşikte Yazarlar Ne Yapmalıdır?' sorularına Akdeniz Edebiyat Günleri'nde yanıtlar bulmaya çalışacağız. Edebiyatın, çevre sorunlarına bakışını bir farkındalık olarak öne çıkarmak istiyoruz. Bu projede, İnsanların Özgürlük ve Daha İyi Bir Hayat Arayışında Bir Rehber Olarak Edebiyat'ın Rolü de konuşacağımız konular arasında. Her çağda hiçbir sorun karşısında sessiz kalmayan edebiyatın, bu sefer nasıl bir ses ve yol gösterici olabileceğini birlikte değerlendireceğimiz Edebiyat Günleri'nde çok önemli konuklarımız ve yazarlarımız var" şeklinde konuştu.

Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı ile bir protokol yaparak her yıl, yeni ve güncel bir temayla geleneksel hale getirmek istenilen, Akdeniz Edebiyat Günleri'nin konuşmacı konuk ve yazarlarına da değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth, Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou,Türkiye PEN Kulübü Başkanı Zeynep Oral, Çok değerli yazarlarımız, Buket Uzuner, Zeynep Göğüş, komşumuz Yunanistan'dan gelen yazar Anna Patakis, yine yazın dünyasının çok değerli hocalarından Prof. Dr. Levent Yılmaz, Sevgili Ayşe Arman ve Mehmet Yılmaz bizlerle birlikte olacaklar" dedi.

Yurt dışından zoom ile basın toplantısına katılan Müzisyen, Senarist, Politikacı, Yazar ve Film Yönetmeni Zülfü Livaneli ise projenin kendisini çok heyecanlandırdığını, Bodrum'un nasıl köklü bir kültüre sahip olduğunun bilindiğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bu alanda yapılacak uluslararası her çalışma Balıkçı'nın ruhunu şad edecektir. Sanata ve kültüre açık olan sevgili başkanımızla birlikte bu projeyi yürütmekten büyük mutluluk duyuyorum. Dünyanın önemli yazarları, fikir adamları gelip burada bir tema çevresinde birleşip tartışacaklar. Halikarnas Balıkçısı enternasyonal bir kişilik. Sadece edebiyatçı değil, fikir adamı olarak, kültür mücadelecisi olarak çok önemli."

Bu tür etkinliklerle kültürel değerlerimizin korunmasının sağlandığını ifade eden, etkinliklerin gerçekleşmesinde pay sahibi olan Gazeteci/Yazar Serdar Gündoğ ise programın önemine değinerek şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi olarak kültüre ve sanata, edebiyata yüzümüzü dönmenin sonuçları bizi daha iyi eden, daha iyi günlere getiren bu tür etkinlikler oluyor. Bizim kültürel değerlerimizin korunması, kurumsallaşması kent belleğinin oluşmasına neden oluyor. Kent belleği oluştuğunda ve yaşayanlarla bu paylaşıldığında kentimize olan aidiyet duygusu gelişiyor. Aidiyet duygusu geliştikçe de bu kenti daha çok seviyoruz. Ve bu kenti sevdiğimiz zaman da bu kenti korumak için her şeyi yapıyoruz. Burada yapmak istediğimiz Başkanımızla birlikte Bodrum'u koruma kültürünü geliştirebilmek ve bu kültürel etkinliklerin de buna cevap verebileceğini düşünüyoruz."

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu program akışı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verirken Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Balıkçı'nın mirasına sahip çıkılmasının gerekliliğinden söz ederek, bundan sonrasını Balıkçı'ya layık bir şekilde yaşamanın önemli olduğunu vurguladı.

Basın toplantısı, gazetecilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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