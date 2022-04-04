15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen deniz ortasında yakalandı - Haberler

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15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen deniz ortasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen deniz ortasında yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına yüzerek kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz ortasında yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına yüzerek kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz ortasında yakalandı.

Yasadışı yollarla Bodrum'dan, Yunanistan'ın İstanköy adasına yüzerek gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Yaklaşık 15 mil (24 km) yüzerek geçmeye çalışan göçmelerin dalgıç kıyafetleri giymesi ise dikkatlerden kaçmadı. Deniz ortasından Uluslararası suya 1 mil kala yakalanan göçmenler Bodrum Sahil Güvenlik komutanlığına getirildi. Göçmelere yapılan işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi.

Aynı gün içerisinde lastik bot ile Kos adasına kaçmaya çalışan 22 düzensiz göçmen daha yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç idaresine teslim edildi.

(Eren Ayhan/İHA)

15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen deniz ortasında yakalandı

15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen deniz ortasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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