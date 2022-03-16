15 Mart ABD'de 'Eşit Ücret Günü' - Haberler

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15 Mart ABD'de 'Eşit Ücret Günü'

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika'da bugün 'Eşit Ücret Günü'. Cinsiyetler arası ücret farklılığını ve maaş uçurumlarını kapatmayı hedefleyen Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le bugün özel bir etkinlik düzenliyor.

Amerika'da bugün 'Eşit Ücret Günü'. Cinsiyetler arası ücret farklılığını ve maaş uçurumlarını kapatmayı hedefleyen Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le bugün özel bir etkinlik düzenliyor. Günün önemini ve etkinliğin ayrıntılarını Dilge Timoçin aktarıyor

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, Joe Biden, Güncel, Haberler

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