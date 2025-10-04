15. Kocaeli Kitap Fuarı, 'Anadolu Mayası' Temasıyla Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla düzenlenen 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nın özel açılış programında, "Altaylardan Tuna'ya: Müzik Birleştirir" konseri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurul Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ve BBP İl Başkanı Metehan Küpçü ile fuarın bu yılki onur konuğu olan Prof. Dr. Kemal Sayar katıldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, burada yaptığı konuşmada, bu fuarın raflarda dizilmiş kitapların gölgesinde gerçekleşen bir etkinlik değil, dostların sesinin olduğu bir fuar olacağını söyledi.

Fuar süresince kağıttan dünyaların keşfini yaşayacaklarını belirten Hülagü, 515 yayınevinin yer alacağı fuara oldukça geniş bir katılım olduğunu kaydetti.

Hülagü, dünyayı güzelleştiren ve dizayn edenlerin okuyan kişiler olduğunu dile getirerek, "Kitabın kendi kadar okuyucunun da neyi okuyacağını seçmesi, neyi okuyacağını bilmesi için bir yol göstericiye ihtiyaç vardır. Kitap fuarımız sadece bu kitapları bir araya getirerek değil, aynı zamanda kitapların yazarlarını, yayıncılarını da bir araya getirerek entelektüel hayata önemli bir katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Kocaeli'nin kültürün ve bilimin başkenti olma yolunda ilerleyen önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Hülagü, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

"Yurt dışında da ismini duyuran bir organizasyonumuz var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 15 yıldır gururla icra edilen Kocaeli Kitap Fuarı'nın kentin markası olduğunu ifade ederek, sadece çevre illerde değil artık yurt dışında da ismini duyuran bir organizasyona sahip olduklarını vurguladı.

Fuarın bu yılki temasına değinen Büyükakın, "Anadolu mayası dediğimiz şey bizi biz yapan olgudur. Bizi bir kılan, bizi ilelebet var edecek olan Anadolu mayasıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, Türkiye'nin yeni bir ufka yol açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarihi geçmiş için değil gelecek için okuruz. Tarih derseniz ancak bugüne dair bir anlam taşır. Tarihini yazamayanların ne geçmişi ne de geleceği olur. Tarihi yeniden yazmak gerekiyor. Bu da dil birlikteliği ile mümkündür. Sanattan kültüre, mimariden iş yaşamına ne varsa bunların tamamı dile dökülüyor. Diliniz ne ise siz osunuz. Dil soyut vatandır. Dili olmayanın vatanı yoktur. Bir toprak parçası üzerinde yaşarsınız. Dil olunca millet olur ve vatanda birlik olursunuz."

"Bir merhamet toplumu olmaya devam ediyoruz"

Fuarın onur konuğu Prof. Dr. Kemal Sayar da bu yılki temanın son derece heyecan verici olduğunu belirterek, Türk milletinin temiz bir mayaya sahip olduğunu söyledi.

Anadolu bilgelerinin geçmişinin iyilikle mayalandığını dile getiren Sayar, toplumun birçok kedere rağmen hala ayakta ve dimdik olduğunu kaydetti.

Sayar, Türk milletinin yakın zamandaki depremler ve darbe girişimiyle başa çıkarak zorlukların üstesinden geldiğini vurgulayarak, "Bizde güzelliğin adaletin, yardım etmenin geçmişten gelen bir bilgeliği var. Bütün badirelere rağmen bu topraklarda yüzyıllardır var olmaya ve bir merhamet toplumu olmaya devam ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından "Altaylardan Tuna'ya: Müzik Birleştirir" adlı konser gerçekleştirildi. Konserde, Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya, Kıbrıs'tan Balkanlara uzanan Türk coğrafyasının türküleri, Türk çalgıları ve geleneksel motif görselleri eşliğinde izleyiciyle buluştu.

Konserin ardından protokol üyelerince 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 4-12 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.