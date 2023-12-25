15. İstanbul Edebiyat Festivali, Filistin temasıyla gerçekleştirilecek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından 15. kez düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali bugün başlayacak.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, festivale Filistin'in yaşayan en büyük yazarı olarak tanınan İbrahim Nasrallah onur konuğu olarak katılacak.

Bu sene Filistin temasıyla düzenlenen festivalin açılışı, bugün saat 17.00'de Sultanahmet Kızlarağası Medresesi'nde yapılacak.

Festival, konuşmaların yanı sıra şiir okuması, sergi, Filistin ezgilerinin seslendirileceği müzik dinletisi ve özel oturumlarla bir hafta boyunca Rami Kütüphanesinde misafirlerini ağırlayacak.

"Yayıncılarımız Filistin konusunda duyarlı olmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Filistin mücadelesinin en önemli cephelerinden birinin edebiyat olduğunu belirterek, ihmal edilen her alanın kaybedilmiş bir mevzi olduğunu ifade etti.

Bıyıklı, Filistin'in Türk edebiyatında ve Türk akademisinde yeterince çalışılmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Festival vesilesiyle bu konuya da dikkati çekeceğiz. Çünkü edebiyata konu olan ebediyete kalır. Yahudilerin siyasi siyonizmden önce edebi alanda siyonist çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Edebiyatın toplumları etkileme ve yönlendirme gücü var. Türk edebiyatçılarının Filistin'e dair üretimde bulunmasını intifadanın bir parçası olarak görüyoruz. Bu sebeple bütün şairlerimizi, yazarlarımızı kültürel intifadaya davet ediyoruz. Ayrıca Filistinli yazarların eserlerinin ülkemizde yayınlanması ve tanınmaları noktasında da özel bir gayret göstermemiz gerekiyor. Yayıncılarımız bu konuda duyarlı olmalı. Filistin için ne yapabiliriz sorusunun en çok sorulduğu şu günlerde herkesin en iyi yaptığı şey ne ise o alanda eyleme geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Şair şiirini yazacak, romancı romanını, hikayeci hikayesini."

Etkinlik kapsamında Ayçin Kantoğlu, Burak Haktanır, A. Ali Ural, Prof. Dr. Hasan Akay, Turan Kışlakçı ve Taha Kılınç'ın da aralarında bulunduğu isimler, Filistin üzerine farklı alanlarda konuşma yapacak.

Festival, 29 Aralık'ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Filistinli Şehit Şairler için Mevlid ve Dua Programı"nın ardından sona erecek.