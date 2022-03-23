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15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

DÜZCE'de, 15 gündür kayıp olarak aranan İsmail Çakır'ın (24), apartman boşluğunda cansız bedeni bulundu.

DÜZCE'de, 15 gündür kayıp olarak aranan İsmail Çakır'ın (24), apartman boşluğunda cansız bedeni bulundu.

Olay, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Çakır'ın 15 gün önce kaybolması üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Apartmanda bugün boya yapan kişi ise bina boşluğuna girdiğinde cansız bedenle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri geldi. Polis olay yeri inceleme ekibi ve cumhuriyet savcısı, binada incelemede bulundu. Çakır'a ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi için morga götürüldü. Çakır'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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