Son dakika gündem: 15 GÜNDÜR KALDIĞI OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler

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Son dakika gündem: 15 GÜNDÜR KALDIĞI OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Taner Öz'ün (45), 15 gündür kaldığı oteldeki odasında görevliler tarafından cansız bedeni bulundu.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Taner Öz'ün (45), 15 gündür kaldığı oteldeki odasında görevliler tarafından cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Gülük Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. 15 gündür otelde kaldığı öğrenilen Taner Öz'den haber alamayan personel, kapı da açılmayınca odasına girdi. Öz'ü lavaboda hareketsiz bulan görevlilerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Yapılan kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Öz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Taner Öz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika gündem: 15 GÜNDÜR KALDIĞI OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika gündem: 15 GÜNDÜR KALDIĞI OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika gündem: 15 GÜNDÜR KALDIĞI OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika gündem: 15 GÜNDÜR KALDIĞI OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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