15 Gün Kayıp Olan Bahattin Türkmen'in Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Damal ilçesinde 1 Temmuz'da kaybolan Bahattin Türkmen'in cansız bedeni, yaylada hayvan otlatan çobanlar tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARDAHAN'ın Damal ilçesinde 15 gündür kayıp olan Bahattin Türkmen'in (53) yaylada cansız bedeni bulundu.

Damal ilçesinde 1 Temmuz'da kaybolan Bahattin Türkmen'in bulunması için ailesi İlçe Emniyet Amirliği'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve polis özel harekat ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar hem karadan hem de havadan devam ederken, Kalender Mahallesi yaylasında hayvan otlatan çobanlar bugün kayalıkların arasında ceset buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin 15 gündür kayıp olarak aranan Bahattin Türkmen'e ait olduğu belirlendi. Bekar olan Türkmen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz etkinliklerinde 'Atatürk fotoğrafları yasaklandı' iddiasına yalanlama

15 Temmuz öncesi ortalığı karıştıran "Atatürk fotoğrafı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.