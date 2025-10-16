Haberler

15 Farklı Aranma Kaydı Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, toplam 33 yıl hapis cezası bulunan D.E.K. isimli şahıs, saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. 15 farklı suçtan aranıyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 'yaralama', 'tehdit', 'hükümlü ya da tutuklunun kaçması', 'kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirmek', 'hakaret', 'bilişim sistemleri banka ya da kredi kurumlarının araç kullanmak suretiyle dolandırıcılık' gibi suçlardan 15 farklı aranma kaydı bulunan ve 2 yıldır aranan D.E.K.'nın saklandığı adresi tespit etti. Hakkında toplam 33 yıl hapis cezası olan D.E.K., Karabağlar ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Haber: Tekin GÜRBULAK /ZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
