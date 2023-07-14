Eskişehir'de dün gece henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, 13 dönümlük buğday tarlası kül oldu. Tarla sahibi Bilal Erkan, yangının neden çıktığını bilmediğini, ancak yakında bulunan mevsimlik işçilerin yaktığı ateşin buğday tarlasına sıçramış olabileceğini anlattı.

15 dönümlük buğday tarlasının 13 dönümü kül oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün gece henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, 13 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Bilal Erkan'a ait 15 dönümlük hasadı yapılmamış buğday tarlasında yangın çıktı. Yukarı Söğütönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine yapılan ihbar sonucu, çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Mahalle halkının da traktörleriyle yardım ettiği çalışmalar sonucunda itfaiye ve jandarma ekiplerince yangın söndürüldü.

Hasadı yapılmamış 15 dönümlük buğdayın 13 dönümlük bölümü tamamen yanarken, konuyla ilgili Yukarı Söğütönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarlada incelemelerde bulundu.

Tarla sahibi Bilal Erkan, yangının neden çıktığını bilmediğini, ancak yakında bulunan mevsimlik işçilerin yaktığı ateşin buğday tarlasına sıçramış olabileceğini anlattı.