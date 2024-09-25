15 Dağcı, Neşet Ertaş'ı Gönül Dağı'nda Andı

KIRŞEHİRLİ 15 dağcı, halk ozanı Neşet Ertaş'ı ölüm yıl dönümünde 1840 metre rakımlı Gönül Dağı'nda, türküleriyle andı.

Kent merkezinde toplanan 15 dağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait araçla yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Kaman'ın Demirli köyüne ulaştı. Yaklaşık 2,5 saatlik yürüyüşün ardından, 1840 metre rakımlı Gönül Dağı'na tırmandı. Zirveye varan dağcılar, yıpranan Türk bayrağını değiştirdikten sonra Neşet Ertaş'ı andı. Tırmanış ekibindeki bir dağcı, beraberinde getirdiği sazıyla Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi ve diğer dağcılar da bu türkülere eşlik etti. Gönül Dağı, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın köyü Yağmurlu ile Demirli köyü arasında yer alıyor ve 1840 metre ile Kırşehir ilinin en yüksek noktası konumunda.

Haber: Fahrettin TOKER-Kamera: KIRŞEHİR,