Üye Girişi
Haberler

15 Dağcı, Neşet Ertaş'ı Gönül Dağı'nda Andı

15 Dağcı, Neşet Ertaş'ı Gönül Dağı'nda Andı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 15 dağcı, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı ölüm yıl dönümünde 1840 metre yüksekliğindeki Gönül Dağı'nda türküleriyle andı. Dağcılar, tırmanış sırasında Türk bayrağını değiştirip, Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

KIRŞEHİRLİ 15 dağcı, halk ozanı Neşet Ertaş'ı ölüm yıl dönümünde 1840 metre rakımlı Gönül Dağı'nda, türküleriyle andı.

Kent merkezinde toplanan 15 dağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait araçla yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Kaman'ın Demirli köyüne ulaştı. Yaklaşık 2,5 saatlik yürüyüşün ardından, 1840 metre rakımlı Gönül Dağı'na tırmandı. Zirveye varan dağcılar, yıpranan Türk bayrağını değiştirdikten sonra Neşet Ertaş'ı andı. Tırmanış ekibindeki bir dağcı, beraberinde getirdiği sazıyla Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi ve diğer dağcılar da bu türkülere eşlik etti. Gönül Dağı, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın köyü Yağmurlu ile Demirli köyü arasında yer alıyor ve 1840 metre ile Kırşehir ilinin en yüksek noktası konumunda.

Haber: Fahrettin TOKER-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Neşet Ertaş Kırşehir Güncel Kültür Sanat Yaşam

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
Canına kıyan fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi sessizliğini bozdu

Canına kıyan fenomenin avukat sevgilisi sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi? Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne? Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı? 25-26 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? PAOK 7 numara kim? Konstantelias kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Eylül İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });