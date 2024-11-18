15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı Zhuhai'da Gerçekleştirildi
Airshow China olarak bilinen ve 12-17 Kasım tarihlerinde düzenlenen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, 12-17 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlendi.
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