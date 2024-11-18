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15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda 39,7 Milyar Dolar Wertinde Anlaşmalar İmzalandı

15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda 39,7 Milyar Dolar Wertinde Anlaşmalar İmzalandı
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Zhuhai kentinde düzenlenen fuar, 1.195 uçak anlaşması ile sona erdi. Fuar boyunca 590 bin ziyaretçi yer aldı ve 261 uçak sergilendi.

GUANGZHOU, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai kentinde düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, yaklaşık 285,6 milyar yuan (yaklaşık 39,7 milyar ABD doları) değerinde anlaşma imzalanmasıyla sona erdi.

Organizasyon komitesine göre pazar günü sona eren fuarda farklı modellerde 1.195 uçak konusunda anlaşmalar imzalandı.

Altı gün süren fuara 47 ülke ve bölgeden 1,022 şirket katılırken, etkinlikte 261 uçak ve 248 çeşit yer ekipmanı sergilendi. Fuar kapsamında konferanslar, imza törenleri ve iş görüşmeleri gibi toplam 247 etkinlik de düzenlendi.

Bu yılki fuarın yıldız ürünleri arasında J-35A hayalet savaş uçağı, J-15T savaş uçağı ve HQ-19 karadan havaya füze silah sistemi yer alırken, Y-20 uçağının kargo ambarı ve Chang'e-6 misyonuyla Ay'ın uzak tarafından toplanan Ay örnekleri fuarda sergilendi.

İnsansız hava araçları, insansız gemiler, uçan arabalar ve dikey iniş-kalkış (eVTOL) yapabilen elektrikli hava araçları da fuarın diğer ilgi çekici unsurları arasındaydı.

Yaklaşık 590 bin ziyaretçiyi ağırlayan Airshow China'yı yerli ve yabancı 400'den fazla medya kuruluşundan yaklaşık 4.500 gazeteci takip etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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