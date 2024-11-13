15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı Başladı

ZHUHAİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde başladı.

Fuarın gözdesi olan Çin'in J-20 ve J-35A hayalet savaş uçaklarının yanı sıra Rusya'nın Su-57 savaş uçağı peş peşe uçuş gösterileri düzenledi.