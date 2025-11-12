15. Çin Ulusal Oyunları'nda Yüzme Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Shenzhen'de düzenlenen 15. Çin Ulusal Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest stil yüzme yarışında Zhang Zhanshuo altın, Ji Xinjie gümüş ve Pan Zhanle bronz madalyayı kazandı.
SHENZHEN, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 15. Çin Ulusal Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest stil yüzme yarışının ödül töreninde altın madalya kazanan Shandong'dan Zhang Zhanshuo, gümüş madalya kazanan Gongan'dan Ji Xinjie ve bronz madalya kazanan Zhejiang'dan Pan Zhanle antrenörleriyle birlikte poz veriyor, 12 Kasım 2025. (Fotoğraf: Xue Yuge/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel