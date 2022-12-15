15. Çin-Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi Ekvador'da Başladı

GUAYAQUİL, 15 Aralık (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Çarşamba günü Ekvador'un liman kenti Guayaquil'de, 15. Çin-Latin Amerika ve Karayipler (LAC) İş Zirvesi'nin açılışını yaptı.

GUAYAQUİL, 15 Aralık (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Çarşamba günü Ekvador'un liman kenti Guayaquil'de, 15. Çin-Latin Amerika ve Karayipler (LAC) İş Zirvesi'nin açılışını yaptı. Çarşamba ve Perşembe günü devam eden zirveyle Çin'in bölgedeki ticaret ve yatırımlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Lasso, "662 milyon nüfusa sahip Latin Amerika ve Karayipler bölgesi, Çin Halk Cumhuriyeti ile yakından ilişkilidir" dedi ve 2021'de iki taraf arasındaki ticaretin 450 milyar ABD dolarına ulaşması konusunda "bu ilişkilerin ülkelerimiz için büyük önemini ve ağırlığını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Ekvador'un Üretim, Dış Ticaret, Yatırım ve Balıkçılıktan Sorumlu Bakanı Julio Jose Prado, "Bölge Çin yatırımları için en önemli destinasyonlardan biri haline geldi" dedi.

Zirveye, özel sektör ve sanayi ve ticaret odalarından temsilciler ile dış ticaret, ulaştırma, bayındırlık, ihracat, yatırım geliştirme ve telekomünikasyon sektörlerinden devlet yetkilileri katılıyor. Zirve kapsamında, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmaya ilişkin makro düzeyde bir iş dünyası yuvarlak masa toplantısı ve genel kurul oturumunun yanı sıra ticaret ve yatırım, yeşil endüstri, düşünce kuruluşu ve dijital işbirliği konulu işbirliği forumları düzenleniyor.

Çin-LAC İş Zirvesi, her yıl Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından düzenleniyor. Bu yıl, Ekvador'un Üretim, Dış Ticaret, Yatırım ve Balıkçılıktan Sorumlu Bakanlığı da zirvenin düzenlenmesine katkıda bulundu.

2007 yılında başlatılan zirve, Çin ve Latin Amerika ülkelerinden ihracatçı, ithalatçı ve yatırımcıları biraraya getiren en önemli iş etkinliği haline geldi.