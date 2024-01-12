Üye Girişi
Haberler

15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali Başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan 15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali, Çarşamba günü başladı. Festivalde çeşitli ülke ve bölgelerden yaklaşık 100 sanatçı sahne alacak. Altı gün boyunca çeşitli gösteriler sunulacak ve uluslararası akademi konferansı da düzenlenecek.

ÇEKİM TARİHİ: 10 Ocak 2024

1. 15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali etkinliklerinden çeşitli görüntüler

Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan 15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali, Çarşamba günü başladı.

Budapeşte Başkent Sirki'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalde çeşitli ülke ve bölgelerden yaklaşık 100 sanatçı sahne alacak.

Bu yılki festivalde altı gün boyunca çeşitli gösteriler sunulacak ve dört prodüksiyonla toplamda 50'den fazla performans sergilenecek.

Festival, geleneksel sirk gösterilerinin yanı sıra Avrupa Sirk Birliği (ECA) tarafından düzenlenen "Sirk, Eğitim, Miras" başlıklı uluslararası akademi konferansına da ev sahipliği yapacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Festival Uluslararası Etkinlikler Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title