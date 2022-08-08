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15 bin kınalı keklik doğaya salındı

15 bin kınalı keklik doğaya salındıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta üretilen 15 bin kınalı keklik, Kahramanmaraş'ın yanı sıra 21 ilde doğaya salındı.

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15 bin kınalı keklik doğaya salındı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta üretilen 15 bin kınalı keklik, Kahramanmaraş'ın yanı sıra 21 ilde doğaya salındı.

Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen 15 bin kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı. Üretilen kınalı kekliklerden 1.500'ü Kahramanmaraş'ta, 13.500'ü ise 20 ilde doğaya salındı. Kekliklerin doğaya salınması sonrası ekiplerin yaban hayatı koruma ve yasak avlanmalara karşı önlemlerinin arttığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

Kahramanmaraş Kınalı Güncel Haberler

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