15 bin kınalı keklik doğaya salındı 15 bin kınalı keklik doğaya salındıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta üretilen 15 bin kınalı keklik, Kahramanmaraş'ın yanı sıra 21 ilde doğaya salındı. 15 bin kınalı keklik doğaya salındı KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta üretilen 15 bin kınalı keklik, Kahramanmaraş'ın yanı sıra 21 ilde doğaya salındı. Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen 15 bin kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı. Üretilen kınalı kekliklerden 1.500'ü Kahramanmaraş'ta, 13.500'ü ise 20 ilde doğaya salındı. Kekliklerin doğaya salınması sonrası ekiplerin yaban hayatı koruma ve yasak avlanmalara karşı önlemlerinin arttığı öğrenildi. Güncel İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Kahramanmaraş Kınalı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 15 bin kınalı keklik doğaya salındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.