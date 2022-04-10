15 bin kibrit çöpünden yaptığı camiye 27 yıldır gözü gibi bakıyor

KÜÇÜKÇEKMECE'de camcılık yapan Ali Yaslıçimen, 1995 yılında Yenibosna Aksa Camii'nin inşaatından esinlenerek, bir buçuk yılda 15 bin kibrit çöpü ve 10 bin parça hasırdan cami maketi yaptı. Yaslıçimen, cami maketine tam 27 yıldır gözü gibi baktığını söylüyor.

Küçükçekmece'de oturan ve camcılık işiyle uğraşan 55 yaşındaki Ali Yaslıçimen, 1991 yılında kibrit çöplerinden yapılmış ev maketi gördü. Yaslıçimen bunun üzerine 7 bin 500 adet kibrit çöpü kullanarak karton üzerinde bir cami maketi yaptı. Bununla yetinmeyen Ali Yaslıçimen, 1995 yılında o dönem ikamet ettiği sokaktaki Yenibosna Aksa Camii'nin inşaatını görünce, o da inşaat süreciyle birlikte kibrit çöplerinden caminin maketini yapmaya başladı. Bir buçuk yılda tamamladığı cami maketinde, 15 bin kibrit çöpü ve cami duvarı, minaresi ile bahçesi için ise 10 bine yakın ufak parçalar halinde hasır kullandı. Yaslıçimen, o dönem cami maketiyle birçok sergiye katıldı. Çok sayıda teklif almasına rağmen, cami maketini satmadığını belirten Yaslıçimen, makete 27 yıldır gözü gibi baktığını söylüyor.

"15 BİN ADET KİBRİT ÇÖPÜ VAR"

"27 SENEDİR KENDİ ÇABALARIMLA KORUYORUM"