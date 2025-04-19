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15. Beijing Uluslararası Film Festivali Başladı

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Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 15. Beijing Uluslararası Film Festivali, 18 Nisan 2025'teki açılış etkinliğiyle başladı. Etkinlikte performans sergileyen oyuncular sahne aldı.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 15. Beijing Uluslararası Film Festivali'nin açılışında performans sergileyen oyuncular, 18 Nisan 2025.

15. Beijing Uluslararası Film Festivali cuma günü başladı. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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