15. Beijing Uluslararası Film Festivali Başladı
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 15. Beijing Uluslararası Film Festivali, 18 Nisan 2025'teki açılış etkinliğiyle başladı. Etkinlikte performans sergileyen oyuncular sahne aldı.
BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 15. Beijing Uluslararası Film Festivali'nin açılışında performans sergileyen oyuncular, 18 Nisan 2025.
15. Beijing Uluslararası Film Festivali cuma günü başladı. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel