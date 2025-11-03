15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü Olarak İlan Edildi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nın bugün gerçekleştirilen oturumunda kabul edilen kararla, 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

"15 Aralık'ın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nın bugün (3 Kasım) gerçekleştirilen oturumunda kabul edilen kararla Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz ve kardeş Türk devletleri tarafından hazırlanan bu karar, Türk dünyasının ortak mirası olan Türk dilini korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen müşterek çabaları daha da güçlendirecektir.

Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün Türk dünyasının kadim kentlerinden Özbekistan'ın Semerkant şehrinde ilan edilmiş olması da ayrıca özel bir anlam taşımaktadır. Bilindiği üzere, ünlü Türkolog Vilhelm Thomsen, 1889 yılında bulunan ve Türk dilinin bilinen ilk yazılı kaynakları olan 'Orhun Yazıtları'nın Türk dilinde yazıldığını 15 Aralık 1893 tarihinde uluslararası bilim dünyasına duyurmuştu. Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün Türk dünyası ile Türkçe bilen ve öğrenen dostlarımıza şimdiden kutlu olmasını dileriz."