15 Aralık 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' İlan Edildi

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Aytekin Polatel, 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini büyük gururla karşıladıklarını bildirdi.

Polatel, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO'nun dün yapılan 43. Genel Konferansı'nda, 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını anımsattı.

"Bu karar, yalnızca bir dilin değil, binlerce yıllık ortak kültürün, düşünce biçiminin ve kardeşliğin tüm dünyaya tescilidir." değerlendirmesinde bulunan Polatel, Türk dili ailesinin, Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a uzanan geniş bir coğrafyada, milyonlarca insanı ortak bir gönül ve anlam bağında buluşturduğunu vurguladı.

Polatel, "Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği olarak bu kararı büyük bir gururla karşılıyor, Türk dünyasının ortak iletişim gücünü ve medyanın bu dil birliğini yaşatma sorumluluğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Gazeteciliğin, dillerin ve kültürlerin köprüsü olduğuna işaret eden Polatel, Türk dünyasının sesinin, kelimelerde, haberlerde ve görüntülerde yaşamaya devam edeceğini bildirdi.

Polatel, açıklamasında "Bu vesileyle 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutluyor, ortak dilimizin yaşaması, gelişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışan tüm kurum ve bireyleri saygıyla selamlıyoruz. Türkçe konuşan her ülke, her gazeteci, her kelime bu büyük mirasın bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi.