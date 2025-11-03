Haberler

15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü İlan Edildi

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UNESCO Genel Konferansı'nda alınan kararla 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edildiğini duyurdu. Çelik, bu kararın Türk Dünyası ve Türkçe konuşanlar için önemli olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UNESCO Genel Konferansı'nda alınan kararla 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan karar, Türk Dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olsun. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nın bugün (3 Kasım) gerçekleştirilen oturumunda çok önemli bir karara imza attı. Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
