142 Türk vatandaşı Gazze'den Mısır'a geçti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı. Tahliye edilen vatandaşların bugün Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı.
Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'den vatandaşlarımızın tahliyesi, dün itibarıyla tekrar başladı. 142 vatandaşımız ve aile yakını dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptılar." ifadesini kullandı.
Açıklamada, söz konusu grubun, bugün Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.