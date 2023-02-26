140 dezavantajlı depremzede Ankara'da çeşitli kurumlara yerleştirildi
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Ankara Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 140 dezavantajlı depremzedenin, Ankara'da çeşitli kurumlara yerleştirildiğini bildirdi.
Ankara Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 140 dezavantajlı depremzedenin, Ankara'da çeşitli kurumlara yerleştirildiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'ya gerilen 140 dezavantajlı depremzededen 92'si çocuk evleri sitesine, 41'i huzurevine ve 7'si ise engelli bakım merkezine yerleştirildi.
Kaynak: AA / Güncel