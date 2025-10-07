14 Yıl Önce Öldüğü Sanılan Durmuş Çıplak Hayatını Kaybetti

KONYA'nın Ilgın ilçesinde kaza geçirip ölen kişiyle karıştırıldıktan 14 yıl sonra aynı yerde bisikletinden düşüp geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Durmuş Çıplak'ın (86), yıllar önce öldüğü sanıldığı olayı anlattığı görüntüler ortaya çıktı.

Ilgın ilçesi Kaplıca Caddesi'nde 2011 yılında bisikletli kişi, kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Durmuş Çıplak olduğu sanıldı. Oğlu Ahmet Çıplak da yüzü tanınmayacak haldeki ceset üzerinde yaptığı teşhiste ölen kişinin babası olduğunu söyledi. Cenaze, işlemlerin ardından aile tarafından teslim alındı. Evde ağıtlar yakılırken Durmuş Çıplak balık avından dönünce, ölen kişinin başkası olduğu ortaya çıktı.

Bu olaydan 14 yıl sonra Durmuş Çıplak, aynı caddede bisikletiyle seyir halindeyken kasisten geçerken dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Çıplak, tedaviye alındı. Çıplak, geçen pazar günü 2 aylık yaşam savaşını kaybetti. Durmuş Çıplak'ın cenazesi dün öğle saatlerinde Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Durmuş Çıplak'ın öldü sanıldığı anları anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Bir komşusu tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Durmuş Çıplak, şunları söyledi:

"Benim kiracı vardı rahmetli oldu. O dedi ki, 'Yunus amca balık avlamaya gidelim mi?' dedi. Ben de gidelim dedim. Bir pazartesi günüydü. Hanımda 'Pazardan alınacaklar var' dedi. Ben de sabah pazara gittim, siparişleri aldım eve geldim. Benim kiracı da balık avlamaya gitmiş. Ben de sinirlendim gittim. Sonra o da geldi. Ben kiracıma niye beklemedin, dedim. O da 'Mazot almaya gittim' dedi. Orada 15-20 kişi balık avlıyorduk. Biri geldi dedi, 'Tavukçu sen misin? Kaza olmuş, kazada ölen kişinin de senin olduğunu söylüyorlar' dedi. Ben de 'Benimle dalga mı geçiyorsun' dedim. İkindi vakti gelmişti. Ben bisikletle eve döneceğim için onlardan önce çıktım. Gelirken kazanın olduğu yerden geçerken, mahalleden biri çağırdı. Nereden geldiğimi sordu. Ben de balıktan geldiğimi söyledim. Meğerse benim oğlanlar, kazada ölen Süleyman Bozer'i, ben sanmışlar. Cenazeyi Konya'ya sevk etmişlermiş. Oğlanlar Konya'dan cenazeyi alıp gelmişler. Eve geldim baktım, evin önünde 100-150 kişi öldüğümü sanıp, duyup gelmişler. Köydeki 3 camiden de benim için sela okunmuş. Köyden, kentten öldüğümü duyan gelmiş. Cenazeyi defnetmek için hazırlanmışlar, araba falan ayarlamışlar. O sırada muhtar geldi. Seni emniyetten çağırıyorlar, dedi. Gittik, balık avlamaya gittiğimi söyledim. Sonra beni kayıtlara ölmediğimi yazıp, beni dirilttiler, çıkıp eve tekrar geldim. Öldüğümü duyup İzmir'de oturan oğlanlarım geldi."

Haber: Ramazan KOÇ ILGIN KONYA DHA