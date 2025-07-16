14 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Muğla'da Yakalandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.İ. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma neticesinde hükümlüyü Karamehmet Mahallesi'nde tespit etti ve operasyonla yakaladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'nin (25) Karamehmet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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