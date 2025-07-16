14 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Muğla'da Yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.İ. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma neticesinde hükümlüyü Karamehmet Mahallesi'nde tespit etti ve operasyonla yakaladı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'nin (25) Karamehmet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel