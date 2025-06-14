14 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Dron ile Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, 'çocuğun cinsel istismarı ve şantaj' suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş., dron destekli operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, dron destekli operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "çocuğun cinsel istismarı ve şantaj" suçlarından aranan S.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu firarinin Umurlu Mahallesi'nde kırsal alandaki bir evde saklandığı belirlendi.

Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş, dron ile tespit edildikten sonra operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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