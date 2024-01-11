14 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Yoncakaya Mahallesi'nde saklandığını belirledikleri hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.