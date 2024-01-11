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14 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Yoncakaya Mahallesi'nde saklandığını belirledikleri hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yayladağı Hatay Cezaevi Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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