14 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Yoncakaya Mahallesi'nde saklandığını belirledikleri hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.