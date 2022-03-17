14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Egribucak Mahallesi'nde yapılan çalışmada; hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.M. (27) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.M. cezaevine teslim edildi.

(Mükremin Kaya/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title