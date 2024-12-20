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14 Yaşındaki Munteha, Kedisi Bisso ile Suriye'ye Dönüyor

14 Yaşındaki Munteha, Kedisi Bisso ile Suriye'ye Dönüyor
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Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Munteha Derkel, doğduğu topraklara dönmek için ailesi ve kedisi Bisso ile birlikte Kilis'teki Geri Gönderme Merkezi'ne geldi. Derkel, kedisini yanından ayırmak istemediğini ve Suriye'de onunla yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığınan 14 yaşındaki Munteha Derkel, doğduğu topraklara sahiplendiği kedisi "Bisso"yu da götürdü.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan ve 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, vatan topraklarına dönüyor.

Ailesiyle 12 yıl önce Türkiye'ye gelen 14 yaşındaki Derkel de ülkesine dönmek için ailesi ve geçen yıl sahiplendiği kedisiyle Kilis'teki Geri Gönderme Merkezi'ne geldi.

Çok sevdiği kedisini yanından bir an olsun ayırmayan Derkel, sahiplendiği hayvanla Halep'e gitti.

"Kedimi de ülkeme götürüp onunla birlikte yaşayacağım"

Munteha Derkel, AA muhabirine, 2 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye geldiğini, burada çok güzel arkadaşlıklar edindiğini anlattı.

Ülkesini çok özlediğini, okuluna orada devam edeceğini ve matematik öğretmeni olmak istediğini belirten Derkel, geçen yıl sahiplendiği "Bisso" adını verdiği kedisiyle güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Kedisini çok sevdiğini dile getiren Derkel, "Onu çok seviyorum. Ondan ayrılmak istemediğim için birlikte gidiyoruz. Kedimin adı 'Bisso', 1 yaşında. Kedimi de ülkeme götürüp onunla birlikte yaşayacağım. Onu Türkiye'de bırakamazdım çünkü özlerdim. Bu yüzden Suriye'ye götürüp orada onunla birlikte yaşayacağım." şeklinde konuştu.

Derkel, yardımlarından ve desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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