14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Mahkeme Kararını Açıkladı

(İSTANBUL) Kadıköy'deki Salıpazarı'nda bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme heyeti gerekçeli kararında haklarında beraat verilen yaşı küçük iki sanık için, "öldürme eyleminde aktif eylemlerinin bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi sebebiyle ssçlerin (suça sürüklenmiş çocukların) atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı" kanaatine vardı.

24 Ocak'ta Kadıköy'deki Salıpazarı'nda bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayetine ilişkin davanın 6'ncı duruşması, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş ve mahkeme heyeti, yaşı 18'den küçük iki sanığı önce "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, ancak bu ceza yasa gereği en üst sınırdan 24 yıl hapse çevrilmişti. Diğer iki sanık hakkında ise beraat ve tahliye kararı verilmişti.

Mahkeme heyeti söz konusu karara ilişkin gerekçesini açıkladı. Heyet, beraat verilen iki sanık için gerekçe olarak şu ifadelere yer verdi:

"Ssç A. ve ssç M.'nin haklarında çocuğu kasten öldürmek suçundan cezalandırılmalarına karar verilen ssç B. ve ssç U. ile arkadaş oldukları, olay günü eylemin gerçekleştirildiği pazar yerine yakın zaman dilimlerinde birlikte gittikleri, pazar yerinde birlikte dolaştıkları ve eylem sona erdikten bir süre sonra bir metrobüs durağında birlikte görüntülendiklerinin sabit olduğu ancak ssçlerden ele geçirilen dijital ürünlerde yapılan incelemeler, hts kayıtları, telefonlarda bulunan içerikler, olaya dair kamera görüntüleri, olay sırasında maktulun yanında bulunan ve olayı gören ve baştan itibaren tutarlı şekilde olayı anlatan tanık beyanları, ssçlerin savunma içerikleri, katılan tarafın 'ssçler veya aileleri ile önceye dayalı herhangi bir husumet bulunmadığı, öncesinde öldürülen çocukları veya kendilerine yönelik herhangi bir tehdit eyleminin bulunmadığına' dair beyanları birlikte değerlendirildiğinde ssç A. ve ssç U.'nun 5237 sayılı TCK'nun 39/2 maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilebilecek nitelikte suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek, suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak, suç işlemeye teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaad etmek, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek şeklinde herhangi bir eylemde bulunduklarının ve öldürme eyleminde aktif eylemlerinin bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi sebebiyle ssçlerin atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı kanaatiyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca AYRI AYRI BERAATLERİNE..."