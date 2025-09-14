14 Yaşındaki İkiz Kardeşler Okçulukta Şampiyonluklar Kazanıyor

Antalya'da ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hobi olarak okçuluğa başlayan Lara Günal ve kendisine destek için aynı spor branşını seçen çift yumurta ikizi Cem Günal, elde ettikleri şampiyonluklarla isimlerinden söz ettiriyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki ikiz kardeşler, Lara'nın ayağındaki rahatsızlıktan dolayı annelerinin yönlendirmesiyle okçuluk sporuna başladı.

Ok ve yayı 10 yaşında ellerine alan ikiz kardeşler, özverili ve fedakar çalışmalarının sonucunda Türkiye şampiyonlukları ve farklı derecelerde madalyalar almayı başardı.

Milli takıma girmek için her gün antrenmanlarda ter döken kardeşler, ülkelerini Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyor.

"Yarışmalar öncesinde birbirimiz motive ediyoruz"

Okçuluk sporcusu Lara Günal, AA muhabirine, ayağındaki rahatsızlıktan dolayı hareketli spor yapamadığı için okçuluğa başladığını söyledi.

Çift yumurta ikiziyle beraber okçuluğa başladığını belirten Lara, "İkizimle okçuluğa başladığımızda hobi olarak yapacağımızı düşünmüştük, asla bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmemiştik. Hedefimiz milli takıma girmek, bazen ikizimle konuşuyorum müsabakalar nasıl geçti diye. Rakip olamıyoruz. Kız ve erkek kategorilerinde ayrılıyoruz ama antrenmanlarda yarıştığımızı oluyor." dedi.

Yarışmalar öncesinde birbirlerini motive ettiklerini anlatan Lara, kendi tekniklerine karışmadıklarını kaydetti.

İkiziyle aynı sporu yapmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Lara, "Beraber bu sporu yapmak güzel bir şey, en azından yanımda güvenebileceğim birisi var. Hedefim milli takıma girmek ve dünya birincisi olmak istiyorum. Bunun için her gün antrenmana geliyoruz ve 3-4 saat antrenman yapıyorum." diye konuştu.

Cem Günal: "Hem takım arkadaşım hem de ikizim"

Cem Günal ise ikiziyle okçuluk yaptığını ama çift yumurta ikiz oldukları için kardeşiyle çok benzemediklerini dile getirdi.

Başta annesinin yönlendirmesiyle kardeşiyle birlikte okçuluğa başladıklarını ifade eden Cem, "Zamanla başarılar elde ettikçe okçuluğu ciddiye almaya başladık ve o günden beri devam ediyoruz. Yarışlarda birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz. Hem takım arkadaşım hem de ikizim, onunla bir arada olmak güzel." dedi.

Her gün antrenman yaptıklarını ve günde 350 ok attıklarını belirten Cem, kardeşiyle hedeflerinin milli takıma girerek dünya şampiyonasına katılmak istediklerini ifade etti.

Antrenör Hatice Çetin de ikiz kardeşlerin makaralı yay kategorisinde yarışmalara katıldığını söyledi.

Her ikisinin de 11 yaşında ilk defa katıldıkları yarışta Türkiye dördüncüsü olmayı başardığını anlatan Çetin, "Daha sonra takım halinde Türkiye şampiyonlukları aldılar. Lara bu yıl takım halinde Türkiye şampiyonluğu, 2. ve 3. olmayı başardı. Cem de Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu. Hedefleri çok çalışıp milli takıma girmek." diye konuştu.