14 Yaşındaki Gülçiçek, Kendi İsteğiyle Kaçtığını Açıkladı

Çermik ilçesi kırsal Alakoç Mahallesi Akpınar Mezrası'ndaki evinden 7 Nisan'da servisle okuluna giden Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Gülçiçek Çiçekdağ, dönmedi. Aile kendi imkanlarıyla Gülçiçek'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Gülçiçek'in bulunması için çalışma başlatıldı. Aile, kızlarının M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiklerini belirterek şikayetçi oldu.

'ÇOK ŞÜKÜR ÖLÜ DEĞİLİM, OLDUĞUM YERDE MUTLUYUM'

16 gündür haber alınamayan Gülçiçek Çiçekdağ, başkası aracıyla ailesine video gönderip, kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Çiçekdağ videoda, "Ben Gülçiçek. Bu videoyu ailem ısrarla ölü veya diri olduğumu söyledikleri için çektim. Çok şükür ölü değilim, ailem de bunu çok iyi biliyor. Ben kendi isteğimle kaçtım. Kimse beni zorla kaçırmadı. Hatta kaçma planını ben kafasına soktum. Sırf beni kaçırsın diye kendi yaşımı oldukça büyük söyledim. Zaten ben kaçmasaydım bu sene okul sonunda amcam beni oğluna isteyecekti. Sevdiğim kişiye kaçmayı tercih ettim. Şu an olduğum yerde çok mutluyum. Tek isteğim iki ailenin arasında kavga çıkmadan barışmaları" dedi.

'DAHA 14 YAŞINDA'

Gülçiçek'in amcası Ali Çiçekdağ ise yeğenini kaçıranlardan şikayetçi olduklarını söyleyerek, "İlk günden beri Ş.Y. yerlerini biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Ben ondan da davacıyım. Biz kızımızı istiyoruz. 28 yaşındaki M.Y. kızımızı okuldan kaçırmış. Bir de hiç utanmadan diyor ki ben çocuğumdan endişeliyim. Sen nerede endişelisin, sen neyinden endişelisin? Biz davacıyız. Ondan da Ş.Y.'den de davacıyız. Biz kızımızı istiyoruz. Bizim kızımız daha 14 yaşında. Kızımız daha öğrenci. Gelip okulun kapısında bizim kızımızı kaçırıyor. Yani hiç yalan da konuşmasınlar" diye konuştu.