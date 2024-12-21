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14 Yaşındaki Çocuk Otomobiliyle Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

14 Yaşındaki Çocuk Otomobiliyle Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki A.T.'nin kullandığı otomobil, 50 yaşındaki Ercan Tezkorkmaz'a ait araca çarptı. Tezkorkmaz kaza nedeniyle ağır yaralandı ve kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.T. (14) yönetimindeki 80 DT 099 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda önüne çıkan Ercan Tezkorkmaz (50) idaresindeki 06 DT 5069 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Tezkorkmaz ağır hasar gören otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Tezkorkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tezkorkmaz'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü A.T'yi gözaltına aldı.

Kaza anı çevredeki binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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