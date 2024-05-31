14 yaşındaki çocuk, babasından izinsiz aldığı otomobille sulama kanalına uçtu: 2 ölü

TOKAT'ta, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü Umut Açar ile araçtaki arkadaşı Volkan Başar (13), yaşamını yitirdi. Umut Açar'ın, otomobili babasından izinsiz alıp, arkadaşı Volkan Başar ile gezintiye çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Kömeç köyü Beyaslan mevkisinde meydana geldi. Babasına ait otomobili izinsiz alıp, arkadaşı ile birlikte trafiğe kapalı yolda gezmeye çıkan Umut Açar yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Su dolu kanala uçan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı Volkan Başar, araçtan çıkamadı. Kazayı gören vatandaşlar suya girip iki çocuğu da otomobilden çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Umut ve arkadaşı Volkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.