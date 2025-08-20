14 Yaşındaki Çocuk, 6 Bisiklet Çaldı

ADANA'da 3 günde girdiği site ve apartmanlardan 6 bisiklet çalan A.M. (14), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Sorgusunda, "Bisikletleri çalıp, sattım" diyen A.M. tutuklandı.

Olay, 17 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sokakta yürüyen A.M., otomobilin geçiş yapması ile açılan site kapısından içeri girdi. Bahçede bir süre keşif yapan A.M., bloklardan birinin altındaki bisiklet alanına girdi. Bisikletlerden birine binerek çalan şüpheli, daha sonra site kapısından çıktı. O anlar, sitedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğunun bisikletinin çalındığını fark eden Nihat B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Ayrıca şüphelinin, 3 gün içerisinde farklı apartmanlardan 5 bisiklet daha çaldığı belirlendi. Polis, şüpheliyi Yüreğir ilçesinde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, "Bisikletleri çalıp, sattım" dedi. Adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.