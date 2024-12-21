14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille çarptığı aracın sürücüsü öldü

ADANA'da A.T.'nin (14) kullandığı otomobille çarptığı başka otomobilin sürücüsü Ercan Tezkorkmaz (50), hayatını kaybetti. 14 yaşındaki sürücünün aşırı hızlı olduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Pr. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; A.T. yönetimindeki 80 DT 099 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ercan Tezkorkmaz idaresindeki 06 DT 5069 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobiller hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arka kısmı ön koltuklara kadar ezilen otomobilde sıkışan yaralı Ercan Tezkorkmaz'ı itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Tezkorkmaz, yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aşırı hız yaptığı öne sürülen A.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tezkorkmaz'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.