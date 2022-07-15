14 yaşındaki çocuğa istismar suçundan yeniden yargılanan sanığın cezası 30 yıla çıktı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, o dönem 14 yaşındaki Y.S.A.'dan erkek bebeği dünyaya gelen ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıl hapse çarptırılan Selçuk Çatalcam'ın (36) cezası istinafta bozulurken, sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Çatalcam'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan yeniden 24 yıl hapse çarptıran heyet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan da 6 yıl hapis cezası verdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (40) ve babası Doğan A.'nın (43) boşanmasının ardından velayet davası sürdüğü için Fethiye ilçesinde yurtta kalan Y.S.A., 2020 Ağustos ayında intihara kalkıştı. Olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. Ekim ayında burada rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede, 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.S.A., 1 gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, durumu polis ekiplerine ve Sevgi S.'ye bildirdi. Sevgi S., kızından, Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki kafede çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kararı değerlendiren Y.S.A.'nın avukatları İslam Gezer ve Elif Büşra Berber, "Yerel mahkeme ilk yargılamada sanığı, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun unsurlarını irdelemeden cezalandırdığı için karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşımıştık. Bunun sonucunda itiraz dilekçemiz istinaf mahkemesi tarafından haklı görülerek sanık hakkında tekrar yargılama yapılmasına karar verildi. Verdiğimiz mücadele sonuçsuz kalmadı ve sanığın cezasında artırım yapıldı. Her zaman dediğimiz gibi hiçbir çocuk, hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" ifadelerini kullandı.