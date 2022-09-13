14 yaşındaki cinsel istismar mağduru: Öğretmenim aileme söylememem için beni tehdit etti

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, F.N.Ö. (14) adlı kıza cinsel istismar ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla 83 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan öğretmen Münir Yükselmiş'in (62) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren F.N.Ö., öğretmeninin kendisini 5'inci sınıftan 8'nci sınıfa kadar taciz ettiğini ve daha sonrasında da 2 defa cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Aileme söylememem için beni tehdit etti" dedi.

Keçiören ilçesindeki okulda eğitim gören F.N.Ö. adlı kız çocuğu, geçen yıl halasına, okulda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Yükselmiş'in, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kimseye söylememesi için tehdit ettiğini, tehditle bu eylemlerini devam ettirdiğini söyledi. Anne ve babası ayrı olan, babaannesiyle birlikte yaşayan F.N.Ö., halasına öğretmeninin cinsel içerikli mesajlarını da gösterdi. Şikayet üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu. Gözaltına alınan Yükselmiş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, emekliye ayrıldı.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk durumunun devamına, mağdurun ifadelerinin doğruluğunun tespiti için adli tıp kurumuna gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.