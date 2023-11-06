14'üncü Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF) İstanbul'da gerçekleşecek

2005 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 'Daha Güçlü Türkiye' ilkesiyle düzenlenmeye başlanan Türk-Arap Ekonomi Forumu'nun (TAF) 14'üncü buluşması, 8 Kasım Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

14'üncü Türk-Arap Ekonomi Forumu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi resmi desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle düzenleniyor. 'İş birliğinde Yeni Dönem' temasıyla düzenlenen foruma, Kuveyt Başbakan Yardımcısı, Petrol, Ekonomi ve Yatırım İşleri Bakanı Saad Al-Barrak, Katar Devlet Bakanı ve Serbest Bölge İdaresi Başkanı Ahmad Al-Sayed, Mısır Maliye Bakanı Mohamed Maait, Suudi Arabistan Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Ryadh M. Alkhareif, Katar Maliye Bakanlığı Müsteşarı Dr. Saud Bin Abdullah Al Attiyah, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katılacak. Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika'dan 500'ün üzerinde üst düzey kurum ve kuruluş temsilcisini bir araya getirecek olan TAF, yeni bir döneme giren Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerde tarihi bir rol üstleniyor.

'TÜRKİYE'DEKİ DOĞRUDAN YATIRIM İMKANLARINI PAYLAŞMAYI AMAÇLIYORUZ'

Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF) Kurucusu ve Başkanı Murat Efe, yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz başta olmak üzere, Arap ülkeleri hükümetlerinin, ulusal ve uluslararası dış ticaret kurumlarının, yatırım ve finans kuruluşlarının, firmalarımızın ve iş insanlarımızın destekleri ile bölgemizin 'prestij ve istikrar' platformu haline gelen TAF'ı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ve kararlılıkla geleceğe taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Amacımız, Türkiye'deki doğrudan yatırım imkanlarını paylaşmak, karşılıklı iş birliği imkanlarını artırmak, İstanbul Finans Merkezi'nin hedeflerini, bankalarımızın, Borsa İstanbul'un, Fintek firmalarımızın kabiliyetlerini katılımcılara sunmak ve enerji, sanayi, teknoloji, gıda, inşaat, dış ticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarımıza katkı yaratabilmek" dedi.