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14'üncü kattan beton zemine düşüp, ağır yaralandı

14'üncü kattan beton zemine düşüp, ağır yaralandı

ADANA'da, 15 katlı apartmanın 14'üncü katından beton zemine düşen 16 yaşındaki B.Y., ağır yaralandı.

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ADANA'da, 15 katlı apartmanın 14'üncü katından beton zemine düşen 16 yaşındaki B.Y., ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 katlı apartmanın 14'üncü katında oturan B.Y., henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. B.Y.'nin düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yürüyüşe çıktığı öğrenilen doktor anne ve baba da olay yerine geldi. B.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel

Çukurova Güncel Haberler

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