Üye Girişi
Haberler

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın Sonuçları Açıklandı

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın Sonuçları Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlarını açıkladı. Yarışmaya 1988 kişi katılarak toplam 8776 eser sundu ve 13 eser ödül aldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, tarım, orman, toprak ve suyun önemine duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen 14'üncü Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14'üncü Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması adıyla gerçekleştirildi. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldı.

Yarışmaya 1988 kişi 8 bin 776 eserle girdi. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından 'Bakan Özel Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmanın ödül töreni de önümüzdeki günlerde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Kültür Sanat Güncel Sanat Çevre Tarım

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış
Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title