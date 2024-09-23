14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Tamamlandı

Tarım Ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, bu yıl ilk kez uluslararası arenaya taşınan 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na Türkiye dahil 35 ülkeden başvuru geldiğini belirterek, "Bu bizim için gurur verici bir mesele. Anadolu Ajansı (AA) ve TRT gibi kurumların gücünü kullanarak önümüzdeki yıllarda 35 ülkeyi 100'ün üzerinde ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Bu yıl 14.'sü düzenlenen " Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta taşınırken, yarışmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

"Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", " Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 kategoriye sahip yarışmanın "Tema" kategorisinin bu yılki konusu, "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlendi.

Başvuru sürecinin 9 Eylül'de tamamlandığı yarışmada, seçici kurulun uygun gördüğü fotoğraflara 14 dalda ödüller törenle verilecek, ayrıca eserlerden bazılarının yer aldığı sergi de açılacak.

Hedef, gençlerin üretime yönlendirilmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın, Bakanlığın katkısıyla, 2009'dan itibaren düzenlendiğini ifade etti.

Çolakoğlu, yarışmanın amacının sanatı vesile kılarak Bakanlığın çalışma alanlarına gençlerin ilgisini yönlendirmek olduğunu anlatarak, "Amacımız, Bakanlığın çalışma alanlarında gençlerin, daha erken dönemden başlayarak, üretim yapmalarını sağlamak." dedi.

Çocukların ve gençlerin duygu, düşünce dünyalarının zenginleştirilmesine önem verdiklerini bildiren Çolakoğlu, bu amaçla sanatı yaptıkları işe dahil ederek hareket ettiklerini ve iyi insanların yetişmesine vesile olduklarını dile getirdi.

"Tüm dünyada duyurularımızı gerçekleştirdik"

Çolakoğlu, geçen yılki yarışmanın çok güzel bir ilgiyle karşılaştığını belirterek, geçen yıl yapılanlarla iyi ve doğru yolda olduklarını anladıklarını ve Bakan İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla bu yarışmanın daha da geniş kitlelere yayılması gerektiğini kavrayarak harekete geçtiklerini belirtti.

Bu kapsamda yarışmayı bu yıl ilk kez uluslararası arenaya taşıdıklarına işaret eden Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"İyi bir tanıtım yaparsak, katılımı artırabiliriz diye düşündük. Dışişleri Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere belli birimleri harekete geçirerek tüm dünyada duyurularımızı gerçekleştirdik. Bunun neticesinde ilk yılında Türkiye de dahil olmak üzere yarışmamız 35 ülkeden başvuru aldı. Bu bizim için gurur verici bir mesele. AA ve TRT gibi kurumların gücünü kullanarak önümüzdeki yıllarda 35 ülkeyi 100'ün üzerinde ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz."

Çolakoğlu, yarışmaya 1988 fotoğraf sever ve fotoğrafçının yaklaşık 9 bin eserle başvurduğunu bildirerek, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini, bu sayıları gelecek yıllarda daha da artırmak istediklerini ifade etti.

Yeni ödüller de sahiplerini bulacak

Yarışmada 6 kategoride ödül verileceğini, genel kategorisine bu yıl "uluslararası" dalının eklendiğini anlatan Çolakoğlu, "Birinci olan kişilere verilecek ödül miktarı 75 bin lira, ikincilere 60 bin lira, üçüncülereyse 40 bin lira ödül verilecek." dedi.

Çolakoğlu, belirlenen kategoriler dışında da ödül verileceğini belirterek, "Bu sene yeni ödüller ilave ettik. 6 kategoride ödül verilecek ama 14 ödül verilecek. İlk defa 'Suya Vefa' ödülü de verilecek. 'Geleceğimiz Ormanlarımız'... Böyle bir ödül de verilecek. Bu yılki tema ödülümüz 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' temasıyla verilecek. Öğrenci ödüllerimiz var." değerlendirmesini yaptı

Yarışmanın seçici kurulunda Çolakoğlu'nun yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Işık Sezer, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı Mehmet Arslan Güven, AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, foto muhabiri Ümit Bektaş, kameraman Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin ile DenizBank Kültür Sanat Danışmanı Perihan Yücel ve görsel danışman Serkan Turaç yer aldı.