14. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA FESTİVALİ'NE GERİ SAYIM BAŞLADI

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 10-22 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverlerle buluşacak.

14.'sü düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera Festivali için geri sayım başladı. Festival, 10-22 Haziran tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Festival, Gala Konserinde uluslararası kariyere sahip soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili'nin katılımlarıyle başlayacak. Konserde ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler yorumlanacak. AKM Opera Salonu'ndaki etkinlikte, solistlere Murat Kodallı yönetimindeki İDOB orkestrası eşlik edecek.

FESTİVALİN VAZGEÇİLMEZ ESERİ SARAYDAN KIZ KAÇIRMA

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12-13 Haziran Pazartesi-Salı akşamları bir festival geleneği olarak, düzenlendiği ilk günden bu yana sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operası ile devam edecek. Türk-Osmanlı kültür ve sanatından etkilenilerek 16. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıkan Turquerie akımının en güzel örneklerinden biri olan ve Mozart'ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği, rejisör Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile AKM Tiyatro Salonu'nda, iki temsil ile seyirci karşısında olacak. Solistler Ufuk Toker 'Belmonteö rolünü, Kenan Dağaşan ve Umut Tingür 'Osmin rolünü, Ceren Aydın ve Evren Işık Yasemin 'Konstanze rolünü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy ve Ecem A. Yazoğlu 'Blond rolünü, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç 'Pedrillo rolünü, Selim Borak 'Selim Paşa rolünü, Yusuf Eren Maden ve Ali Ada Peker ise 'Çocuk rolünü dönüşümlü olarak canlandıracaklar. Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun eşlik edeceği Saraydan Kız Kaçırma operasının koreografisini Tan Sağtürk üstleniyor.

BİR OPERA ŞAHESERİ LA TRAVIATA

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan La Travıata izleyicilere eşsiz bir opera ziyafeti sunacak. Eser aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'na taşıyacak. Orkestra Şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde festivale ilk kez katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde 'Violettaö Eylem Demirhan Duru, 'Alfredo Germontö Levent Gündüz, 'Giorgio Germontö Cengiz Sayın, 'Floraö Melisa Özdemir, 'Anninaö Eda Çapanoğlu, 'Gastone Burak Dabakoğlu, 'Mark Cihan Özmen, 'Baron Nejad Beğde, 'Doktor Chirstopher Gagliardo, 'Komisyoner Başak Ünal ve 'Giuseppe Muzaffer Soydan tarafından canlandırılacak. Ünlü rejisör Carlos Vilán'ın sahneye koyduğu eserde koro şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.

ANKARA DOB FESTİVALE ÇOK BEĞENİLEN PRÖMİYER ESERİ İLE KATILIYOR

İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Andrea Chenıer operası18 Haziran Pazar akşamı AKM Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak. Rejisörlüğünü ve dramaturjisini Recep Ayyılmaz'ın üstlendiği eserde Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahküm edilen şair Andrea Chenıer'in kısa yaşam öyküsü döneme uygun dekor ve kostümlerle anlatılıyor. Dünya sahnelerinde pek çok opera evinde sahneye çıkan ünlü İtalyan tenor Ivan Defabiani'nin başrolde şair Andrea Chenier'i canlandıracağı eserde diğer solist sanatçılar; Kamil Kaplan 'Carlo Gérard, Seda Aracı Ayazlı 'Maddalena de Coigny, Ferda Yetişer 'Bersi, Selva Erdener 'La Contessa di Coigny, Emin Özdemir 'Filéville, Emre Uluocak 'Mathieu, Haser Tek 'Abbé, Mehmet Kavil 'Incredible, Yiğitcan Tatlıoğlu, 'Roucher, Kemal Badem 'Schmidt, H. Zeliha Tunçyürek 'Vecchia, E. Kaan Çelikcan 'Fouquier, Batuhan Karatay 'Dumas, Mahir Kat 'Il Maestro di Casa rollerinde sahnede olacak. Koreografisi Özge Ay'a ait eserde orkestra şefi Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek. FESTİVAL İHTİŞAMLI AİDA OPERASI İLE SON BULUYOR

AKM Türk Telekom Opera Salonunda 22 Haziran Perşembe akşamı, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün en büyük prodüksiyonlarından biri olan İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Aida operası izlenebilecek. Solistleri, korosu ve dansçıları ve görkemli rejisi ile kapanışa damgasını vuracak eseri ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor. Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar; Evren Ekşi 'Aida, Efe Kışlalı 'Radames, Jaklin Çarkçı 'Amneris, Murat Güney 'Amonasro, Gökhan Ürben 'Ramfis, Göktuğ Alpyaşar 'Il Re Delle'Egitto, Serkan Bodur 'Un Messaggero, Ayşenur Ayyıldız Haksoy 'Sacerdotessa rollerinde seyirci karşısında olacak. Muhteşem müzik, dans, dekor ve kostümlerle antik Mısır'ı sahneye taşıyan ve Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkının anlatıldığı 'Aida operasının koreografisi ve dansları ise MDTİst imzası taşıyor.