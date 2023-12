14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu

TRT tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" Fişekhane'de gerçekleştirilen ödül töreniyle son buldu.

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, etkinliğin "Köklü İzler, Güçlü Hikayeler" mottosuyla düzenlendiğini ve Türkiye'nin en büyük belgesel film festivali olduğunu söyledi.

Belgeselin yaşamın hakikat zemininde yeniden yorumlanması olduğunu dile getiren Sobacı, "Belgesel, hayatın olağan seyri içerisinde gözden kaçan, gizli kalan veya unutulmuş gerçeklerin izinin sürülmesidir. Belgesel, varlığın tezahürlerinin en derinlikli, detaylı ve anlamlı bir şekilde ekrana aktarılmasıdır." dedi.

Belgesellerin ve belgeselciliğin Türkiye'deki tarih ve serüveninin TRT'den bağımsız düşünülmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Zira TRT, kurulduğu günden bu yana yayıncılığın her alanında olduğu gibi, ülkemizde belgeselciliğin de okulu olmuştur. Nice büyük ustalar yetiştirmiş, belgeselsever bir kitlenin oluşmasına öncülük etmiş ve bu alandaki başarılarını eylül ayında haber-belgesel alanında aldığı Emmy ödülüyle taçlandırmıştır. 2009 yılında TRT, belgeselcilikte sahip olduğu deneyimlerin yol göstericiliğinde iki önemli adım attı. Bu adımlardan ilki, tematik kanalımız TRT Belgesel'in kurulması, ikincisi ise 'TRT Belgesel Ödülleri' platformunun oluşturulmasıydı."

"TRT Belgesel Ödülleri büyük teveccüh görerek gelenekselleşti"

Mehmet Zahid Sobacı, TRT Belgesel Ödülleri'nin dünyanın çeşitli noktalarından belgeselcileri buluşturan markalaşmış bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu festival, tüm dünyadan büyük teveccüh görerek zaman içerisinde gelenekselleşti. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, finalist filmleri de kapsayan salon gösterimleri, söyleşileri, panelleri, atölyeleri, ustalık sınıfları ve ödül törenleriyle belgesel şenliğine dönüşerek bir TRT klasiği haline geldi." ifadelerini kullandı.

TRT Belgesel Ödülleri'nin etki alanının her yıl genişlediğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Sobacı, "Bu yıl 14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için 4 yarışma kategorisinde yaklaşık 100 ülkeden 1000'e yakın başvuru yapıldı. Bu sayılar, etkinliğimizin küresel ölçekte gördüğü ilginin ve Türkiye'nin içerik üretiminde bir merkez konumuna gelmesinin açık bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

" İsrail'in insanlık suçlarına karşı en büyük tepki Türkiye'den yükseliyor"

Belgesellerin ayırt edici yanlarından birinin de temel küresel meselelerin tespitini yapabilmeleri, bu meselelerin çözümüne ışık tutabilmeleri ve adaletsizlikleri tüm gerçekliğiyle gözler önüne serebilmeleri olduğunu dile getiren Sobacı, şunları kaydetti:

"Malumunuz olduğu üzere İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırım gerçekleştiriyor. Ürettikleri birtakım kavramlar üzerinden dünyaya ayar vermeye çalışan Batı devletlerinin sözüm ona özgür, gerçekte ise güdümlü medyasının bu soykırım karşısında nasıl üç maymunu oynadığına tanıklık ediyoruz. İsrail'in işlemiş olduğu insanlık suçlarına karşı en büyük tepki daha adil bir dünya tasavvuru ile 8 milyar insanın hakkını savunan Türkiye'den yükseliyor. Devletimiz mazlumdan yana olan duruşuyla tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet dersi verirken, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler de, yayın ve yapımlarımızla aslında katilin kim, kurbanın kim olduğunu delillerle anlatıyoruz."

Etkinlikte Gazze'ye özel başlıklara yer verdikleri bilgisini paylaşan Sobacı, festivale katkı sunan tüm belgeselcilere, jüri üyelerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

32 finalist arasından 12 projeye ödül

Yaklaşık 100 ülkeden 1000'e yakın projenin başvurduğu 14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde, "Uluslararası Kategori", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere 4 kategoride 32 finalist ödül için yarıştı.

Ödül töreninde Uluslararası kategoride "The Lens of the Democracy" belgeseli En İyi Film Ödülü'nü alırken, "Giselou" ikincilik, "A Golden Life" üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Ulusal Profesyonel kategoride, "Flanöz" adlı yapım En İyi Film Ödülü, "Bilge Ana Mevlüde Genç" Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, "Kavur" Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Ulusal Öğrenci Filmleri dalında da "Gökyüzüne Bak" En İyi Film Ödülü, "Ekmek Teknesi" İkincilik Ödülü, "İyi Geceler Dede, Seni Seviyorum" Üçüncülük Ödülüne değer görülürken, Proje Destek Kategorisinde ise "Boşluk", "Senin de Bir Mürüvvetini Görsek" ve "Tuzdan Hayaller" adlı belgeseller ödüllendirildi.

14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri

TRT tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri", ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi.

Türkiye'de ve dünyada belgesel iklimini zenginleştiren, profesyonel ve amatör belgeselcileri destekleyen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin 4 günlük takvimi boyunca, ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgeseller ve özel seçki filmler seyircilerle buluştu.

Yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinlikleri gerçekleşirken, ayrıca belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlendi.

TRT destekli Oscar adayı belgesel "Honeyland"in yönetmeni Tamara Kotevska'nın katılımıyla "Oscar Adaylığı ve Belgeselde Sınırları Aşmak" isimli söyleşi ve TRT World yapımı Emmy ödüllü "Ukrayna Savaş Günlükleri" belgeselinin yönetmeni Mouhssine Ennaimi ve TRT World Kanal Koordiantörü Bora Bayraktar'ın katılımıyla "Emmy'ye Giden Yol" isimli söyleşi gerçekleştirildi.

TRT Belgesel ekranlarının sevilen simalarıyla buluşmalar kapsamında Reshad Strik, Kıvanç Kasabalı, Serdar Kılıç, Doğan Akdoğan, Kübra Akdeniz ve Umut Köksal gibi isimler de etkinlikte yer aldı.

Söyleşilere, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, seslendirme sanatçısı Ali Gül, TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Cihat Şerif Ağırman ve TRT İç Yapımlar Daire Başkanı Kurtuluş Zeydan da konuşmacı olarak katıldı.