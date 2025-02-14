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14 Şubat Sevgililer Günü'nde Havza Çiçekçilerinde Yoğunluk

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Havza Çiçekçilerinde Yoğunluk
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Havza'da çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun bir gün geçiriyor. Siparişler ve tezgah satışları arasında dikkat çeken artış, çiçekçilerin hazırlıklarına yansıdı. Kırmızı güllerin fiyatı 150 liradan başlıyor.

Havza'da çiçekçilerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Siparişleri alan çiçekçiler, hazırlıklarını tamamlayarak en çok tercih edilen saksı, gül, orkide, papatyaları teslimat adreslerine yollarken, diğer taraftan da tezgahlarından satışlarını gerçekleştirdi.

İlçede çiçekçilik yapan Zafer Topak, dünden bu yana yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Sabah erken saatlerde dükkanımızı açtık. Bir taraftan siparişleri hazırlıyor, diğer taraftan iş yerimizden satış yapıyoruz. Bu yoğunluk gece geç saatlere kadar sürecek. 150 lira ila 2 bin lira arası farklı seçenekler ile Sevgililer Günü'nü kutlamak isteyen halkımıza hizmet ediyoruz." dedi.

Çiçekçi Gökhan Karaman ise yoğun bir iş günü geçirdiklerini, siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Bir taraftan dükkandan satış yaptıklarını, diğer taraftan internet ve telefonla verilen siparişleri adreslere teslim etmeye çalıştıklarını anlatan Karaman, "Sevgiler Günü'nde çiftler genellikle çiçek hediye ediliyor. En çok kır ve saksı çiçekleri tercih ediliyor. Sevginin sembolü olan kırmız güllerimizin tanesi 150 liradan satılmakta." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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