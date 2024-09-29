14. Phaselis Festivali'nde Mavi Siyah Grubu Sahne Aldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Phaselis Festivali'nin son gününde Mavi Siyah grubu sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Phaselis Kazı Başkanlığı'nın destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı'nca (KETAV) organize edilen Phaselis Festivali'nin son gününde sahneye, gitarda Ceyhun Güneş, vokal, bas gitar, bağlamada Abdurrahman Tarikçi, neyde Bilgin Canaz, vokal ve gitarda Burak Altuni, perküsyonda Mert Baycan ile Ahmet Kalır ve dansta Rasime Öktem'den oluşan Mavi Siyah grubu çıktı. Grup, 'Endülüs'ten Anadolu'ya Flamenko' isimli sahne performanslarıyla sanatseverle buluştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde flamenko eserlerde kullanılan Türk müzik aletleri ney ve saz sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. Konser sonunda Mavi Siyah grubu uzun süre ayakta alkışlandı.

Bu yılın son konserinin ardından 14'üncü Phaselis Festivali'ne destek verenlere KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz tarafından teşekkür plaketi verildi.

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER, -