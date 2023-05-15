14 Mayıs Seçimlerinde 121 Kadın Milletvekili Seçildi. TBMM'de Kadınların Oranı Yüzde 20 Oldu

14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM’ye bu yasama döneminde AKP’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekili oranı bu dönem yüzde 20’ye çıkmış oldu.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM'ye bu yasama döneminde AKP'den 50, CHP'den 35, Yeşil Sol Parti'den 26, İYİ Parti'den 6, MHP'den 3 ve TİP'ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekili oranı bu dönem yüzde 20'ye çıkmış oldu.

Türkiye dün cumhurbaşkanı ve yeni TBMM üyelerini belirlemek için seçime gitti. Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı bir oya hiçbir aday ulaşamadığı için ikinci tur seçim 28 Mayıs'ta yapılacak ve en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre ise bu yasama döneminde TBMM'de görev yapacak kadınlar da belli oldu. Buna göre AKP'den 50, CHP'den 35, Yeşil Sol Parti'den 26, İYİ Parti'den 6, MHP'den 3 ve TİP'ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20'ye yükseldi. 2018 seçimlerinde Meclis'e 104 kadın milletvekili girmişti.

31 İLDE KADIN MİLLETVEKİLİ YOK

Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor. Bu iller şöyle:

"Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak"

Yeni seçilen kadın milletvekillerinin partilere ve illere göre dağılımı ise şöyle:

AKP (50)

ADANA: Sunay Karamık,

AĞRI: Ruken Kilerci

ANKARA: Jülide Sarıeroğlu, Zehranur Aydemir, Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Leyla Şahin Usta, Asuman Erdoğan,

ANTALYA: Tuba Vural Çokal,

AYDIN: Seda Sarıbaş,

BALIKESİR: Belgin Uygur,

BURSA: Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz,

DENİZLİ: Nilgün Ok,

DİYARBAKIR: Suna Kepolu Ataman

DÜZCE: Ayşe Keşir

EDİRNE: Fatma Aksal,

ERZURUM: Fatma Öncü

ESKİŞEHİR: Ayşen Gürcan,

GAZİANTEP: Derya Bakbak

İSTANBUL: Müşerref Pervin Tuba Durgut, Tuğba Işık Ercan, Behiye Eker, Ümmü Gülşen Öztürk, Rabia İlhan, Büşra Paker, Derya Ayaydın, Sena Nur Çelik, Özlem Zengin, Rümaysa Kadak, Yıldız Konal Süslü, Nilhan Ayan, Seda Gören Bölük, Şengül Karsu,

İZMİR: Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı,

KAHRAMANMARAŞ: Tuba Köksal,

KASTAMONU: Fatma Serap Ekmekçi,

KAYSERİ: Ayşe Böhürler,

KOCAELİ: Radiye Sezer Katırcıoğlu,

KONYA: Meryem Göka,

MALATYA: İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

MERSİN: Havva Sibel Söylemez

OSMANİYE: Derya Yanık

SAKARYA: Çiğdem Erdoğan Atabek,

SAMSUN: Çiğdem Karaaslan,

SİVAS: Rukiye Toy

ŞANLIURFA: Cevahir Asuman Yazmacı

TEKİRDAĞ: Çiğdem Koncagül

YALOVA: Meliha Akyol

CHP (35)

ADANA: Müzeyyen Şevkin

AFYONKARAHİSAR: Burcu Köksal

ANKARA: Gamze Taşcıer, Aliye Timisi Ersever, Semra Dinçer, Aylin Yaman,

ANTALYA: Aliye Çoşar, Serkap Yazıcı Özbudun,

BARTIN: Aysu Bankoğlu,

BURSA: Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

DENİZLİ: Gülizar Biçer Karaca, Sema Silkin Ün,

DİYARBAKIR: Halide Türkoğlu, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk Özen, Ceylan Akça Cupolo,

ESKİŞEHİR: Jale Nur Süllü

GİRESUN: Elvan Işık Gezmiş

HATAY: Nermin Yıldırım Kara

İSTANBUL: Gamze Akkuş İlgezdi, Elif Esen, Evrim Rızvanoğlu, Türkan Elçi,

İZMİR: Sevda Erdan Kılıç, Seda Kaya Ösen, Gökçe Gökçen,

MERSİN: Gülcan Kış,

MANİSA: Selma Aliye Kavaf

MUĞLA: Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici

NEVŞEHİR: Filiz Kılıç

OSMANİYE: Asu Kaya Gedik,

SAKARYA: Ayça Taşkent,

TEKİRDAĞ: Nurten Yontar

TRABZON: Sibel Suiçmez

YEŞİL SOL PARTİ (26)

ADANA: Tülay Hatimoğulları Oruç

Ağrı: Necla Demir

BATMAN: Zeynep Oduncu, Nurten Ertuğrul,

BİTLİS: Semra Çağlar Gökalp

ERZURUM: Meral Danış Beştaş

GAZİANTEP: Sevda Karaca Demir

HAKKARİ: Öznur Bardın

İSTANBUL: Kezban Konukçu, Özgül Saki, Çiğdem Kılınçgün Uçar, Çiçek Otlu,

İZMİR: Burcugül Çubuk,

KARS: Gülüstan Kılıç Koçyiğit,

MARDİN: Salihe Aydeniz, Beritan Güneş Altın,

MERSİN: Perihan Koca

MUŞ: Sümeyye Boz

SİİRT: Sabahat Erdoğan Sarıtaş

ŞANLIURFA: Dilan Kunt Ayan

ŞIRNAK: Nevroz Uysal Aslan, Ayşegül Doğan Dağlı

TUNCELİ: Ayten Kordu

VAN: Pervin Buldan, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Gülderen Varil

İYİ PARTİ (6)

ADANA: Ayyüce Türkeş Taş

ISPARTA: Aylin Cesur

İSTANBUL: Nimet Özdemir, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu,

MANİSA: Şenol Suat

TEKİRDAĞ: Selcan Hamşıoğlu

MHP: (3)

ADANA: Ayşe Sibel Ersoy,

ÇANKIRI: Pelin Yılık

KAHRAMANMARAŞ: Zuhal Karakoç Dora,

TİP (1)

İSTANBUL: Sera Kadıgil